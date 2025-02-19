Трамп озвучил возможные сроки личной встречи с Путиным

Президент США уверен, что Россия "хочет остановить войну".
Президент Соединенных Штатов Дональда Трамп заявил, что может до конца февраля провести личную встречу с российским диктатором Путиным.
Об этом он заявил на своем брифинге.
"Я могу встретиться с Путиным до конца месяца", – сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер заявил, что якобы у Кремля стремятся закончить войну против Украины.
"Россия хочет остановить происходящую там дикость, ее военнослужащие погибают тысячами еженедельно", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отправки европейских миротворцев в Украину после заключения мирного соглашения с РФ.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оценил состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоры делегаций США и России.
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