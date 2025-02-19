Трамп озвучил возможные сроки личной встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональда Трамп заявил, что может до конца февраля провести личную встречу с российским диктатором Путиным.

Об этом он заявил на своем брифинге.

"Я могу встретиться с Путиным до конца месяца", – сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил, что якобы у Кремля стремятся закончить войну против Украины.

"Россия хочет остановить происходящую там дикость, ее военнослужащие погибают тысячами еженедельно", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отправки европейских миротворцев в Украину после заключения мирного соглашения с РФ.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп оценил состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии переговоры делегаций США и России.

Читайте также: