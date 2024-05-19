Наступ РФ на Харківщину: РДК показав бої за Вовчанськ – відео

Російські добровольці показали бої з окупантами.
Бійці "Російського добровольчого корпусу" показали бої з окупаційною армією Росії за Вовчанськ на Харківщині.
Відео опублікувала пресслужба РДК у Telegram.
Російські добровольці наголосили, що окупантів женуть на забій до їхніх засідок та підготовлених позицій.
"Штурмовики РДК за кілька хвилин спекотного бою в передмісті Вовчанська "перейменували" вулицю Гатищанську на "Малу М'ясну". Технічне оснащення, вишкіл та мотивація бійців РДК знову дає важливу перевагу над ворогом", - йдеться у заяві добровольців.
Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ частково повернули позиції, захоплені окупантами.
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