Наступ РФ на Харківщину: РДК показав бої за Вовчанськ – відео

Бійці "Російського добровольчого корпусу" показали бої з окупаційною армією Росії за Вовчанськ на Харківщині.

Відео опублікувала пресслужба РДК у Telegram.

Російські добровольці наголосили, що окупантів женуть на забій до їхніх засідок та підготовлених позицій.

"Штурмовики РДК за кілька хвилин спекотного бою в передмісті Вовчанська "перейменували" вулицю Гатищанську на "Малу М'ясну". Технічне оснащення, вишкіл та мотивація бійців РДК знову дає важливу перевагу над ворогом", - йдеться у заяві добровольців.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ частково повернули позиції, захоплені окупантами.

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