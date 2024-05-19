У Житомирській області хлопець за гаражами зґвалтував дівчинку

На Житомирщині 19-річного хлопця підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

"19-річному жителю Києва повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки (ч. 3 ст. 152 КК України). Це сталося на початку травня цього року. Він гостював у родини, у якої раніше проживав. Дівчинка перебувала у дворі свого будинку. Кривдник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, силоміць затягнув потерпілу до безлюдного місця, за гаражі, де вчинив над нею насильницькі дії сексуального характеру. Місцева жителька звернула увагу на заплакану дівчину та одразу сповістила про злочин правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Того ж вечора підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 12 років.

Нагадаємо, мешканця Київщини затримали за підозрою у зґвалтуванні власної 9-річної доньки.

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