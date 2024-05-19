В Житомирской области парень за гаражами изнасиловал девочку

В Житомирской области 19-летнего парня подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Об этомсообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"19-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девочки (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Это произошло в начале мая этого года. Он гостил у семьи, у которой раньше проживал. Девочка находилась во дворе своего дома. Обидчик, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, силой затащил пострадавшую в безлюдное место, за гаражи, где совершил над ней насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

В тот же вечер подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

Напомним, жителя Киевщины задержали по подозрению в изнасиловании собственной 9-летней дочери.

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