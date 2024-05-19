Еще можно успеть: посевной календарь на май, что посадить до конца месяца

Огородные работы в мае: что успеть сделать
Если вы еще не все высадили на участке, не волнуйтесь, есть время, чтобы завершить майские работы на огороде или в саду.
Овощи и зелень, которые нужно посеять в открытую почву до конца мая
- Поздние сорта моркови и свеклы.
- Пряные травы: петрушку, шпинат, укроп, кресс-салат, кинзу.
- Лук (в том числе перо). К концу месяца вполне можно еще сажать и репчатый лук – для него нужна температура от +10°С до +15°С.
- Картофель. Перед посадкой обработайте и разрыхлите почву, чтобы не страдала корневая система и был хороший урожай клубней.
- Среднеспелые сорта капусты. Сажайте их в два ряда с расстоянием между культурами – 40-50 см, между рядами – 50-60 см.
- Огурцы. В открытый грунт огурцы можно сеять как раз в конце мая во время стойкого тепла. Семена на грядки сейте в бороздки глубиной 1-2 см, по схеме 50 х 60 см.
- Сажать редис можно как в апреле, так и в течение всего мая, причем сеять его можно регулярно, главное, чтобы почва прогрелась до +8-10°C.
- Если тепло будет сохраняться до конца мая, можно высеять сразу в открытую почву кабачки.
- Перцы, помидоры, баклажаны допустимо пересаживать на грядки только после того, как пройдут все заморозки. Возраст готовых для пересадки томатов составляет 45-50 дней. Низкорослые сорта высаживаете по схеме 50 х 40 (30) см, среднерослые – 60 х 60 см (50 х 50 см), для высокорослых по схеме 70 х 70 см.
- Если у вас на грядках уже растет ранняя капустка, необходимо подкормить ее селитрой (300 г/10 м2). Удобрения можно разбрасывать вокруг растений, но следите, чтобы они не попали на листья, особенно если они влажные. Подкормку можно соединить с поливом, предварительно растворив удобрения в воде.
Какие цветы успеть посадить до конца мая
- Если этого еще не сделали, посадите корневищных ирисов, канней, хостов, лилейников.
- После наступления стойкого тепла можно высаживать рассаду петунии и пеларгонии, клубни кал, гладиолусов, анемон.
- Выкопайте и подсушите луковицы первоцветов – крокусов, подснежников и гиацинтов.
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