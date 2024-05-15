Почему редис идет в стрелку, в ботву: 6 возможных причин

Редис, хотя и светолюбивое растение, но не любит жары, поэтому если редис посеять, когда температура выше 25 градусов, то растение выпустит стрелки. Но не только высокая температура может привести к стрелкам. Опытные огородники назвали 6 причин, почему редис уходит в стрелки.

Сорт редиса, культура должна быть районирована под место высадки. Некачественный посевной материал, нужно отбирать крупные, качественные семена с соответствующим сроком годности. Редис идет в стрелку, если нарушены правила посадки, например, сроки. Редиске не нравится место роста – растение находится в тени или, наоборот в слишком освещенном месте. . Растениям тесно — не было сделано прореживания. Растению недостаточно влаги, его нужно поливать 3-4 раза в неделю таким количеством воды, чтобы почва была увлажнена как минимум на 15 см. Нарушен баланс питательных веществ, если редис перекормить азотными удобрениями, он пойдет в стрелку. Не подпитывайте редьку золой, она не любит такого удобрения и будет выпускать стрелки.

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