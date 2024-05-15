Чому редиска йде в стрілку, в бадилля: 6 можливих причин

Редиска, хоча і світлолюбна рослина, але не любить спеки, тому якщо редиску посіяти, коли температура вища 25 градусів, то редька випустить стрілки. Але не лише висока температура може бути причиною стрілок. Досвідчені городники назвали 6 причин, чому редиска йде в стрілки.

Сорт редиски, культура повинна бути районована під місце висадження. Неякісний посівний матеріал, потрібно відбирати велике, якісне насіння з відповідним терміном придатності. Редиска йде в стрілку, якщо порушені правила посадки, наприклад, терміни. Редисці не подобається місце росту -- рослина знаходиться в тіні або, навпаки в занадто освітленому місці. . Рослинам тісно — не було зроблено проріджування. Рослині недостатньо вологи, її потрібно поливати 3−4 рази на тиждень такою кількістю води, щоб ґрунт був зволожений як мінімум на 15 см. Порушено баланс поживних речовин, якщо редиску перегодувати азотними добривами, вона піде у стрілку. Не підживлюйте редьку золою, вона не любить такого добрива і випускатиме стрілки.

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