Чому потрібно їсти редиску: чим корисний овоч для організму

Чим корисна редиска

У редисці багато рослинної клітковини, ефірних олій, вітамінів групи B та РР, мікро- та макроелементів, таких як калій, кальцій, фосфор, магній, залізо.

Редиска зміцнює імунітет. Завдяки наявності великої кількості ефірних олій (зокрема, гірчичної) редис зігріває, покращує кровообіг, тому корисний при застудних, вірусних захворюваннях, кашлі.

Свіжа редиска – справжня криниця вітамінів, яких багатьом не вистачає на початку весни. Тим, хто регулярно їсть редис і загалом збалансовано харчується, можна не побоюватися авітамінозу.

Редиска допомагає контролювати тиск. Вміст вітаміну PP, калію та магнію робить редис корисною для зміцнення судин, зниження артеріального тиску.

Через низьку калорійність редис корисний при ожирінні, надмірній вазі, що опосередковано сприяє також зниженню тиску та покращенню холестеринового обміну.

Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту. Високий вміст клітковини та води допомагає роботі кишківника при запорах.

Редиска корисна для нервової системи -- вітаміни групи В нормалізують роботу головного мозку та периферичної нервової системи.

Редиска для схуднення

Такі овочі як редиска через їхню низьку калорійність називають продуктами з «негативною» калорійністю. До них належать також зелень, салати, селера, броколі. Ці продукти так називаються через те, їх калорійність настільки невелика, що організм може витрачати більше енергії на їх перетравлення, ніж отримує її під час споживання

Крім цього, в редиску багато води та клітковини, а це поєднання дозволяє нормалізувати травлення і позбутися затримки зайвої рідини в організмі.

В яких випадках редиска може нашкодити

Чим може нашкодити редиска, так це тим, що через високий вміст ефірних олій може дратувати слизову. Ефірні олії з одного боку корисні, з іншого, у декого можуть погіршити травлення. Тому рекомендується стежити за тим, як організм реагує на редис.

У деяких випадках можлива індивідуальна непереносність редиски.

При загостренні захворювань печінки, підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту редиску краще не споживати.

Користь редиски для жіночого здоров'я

Вживання редиски запобігати розвиткові ракових захворювань, підтримує здоров'я матки, підвищує настрій, запобігає розвитку варикозу. Овоч покращує обмін речовин, допомагаючи боротися із зайвою вагою, формує здорову мікрофлору кишківника, позбавляє від закрепів, сприяє виведенню зайвого холестерину, розріджує кров. Маски з редису зволожують шкіру, покращують вирівнюють колір обличчя.

Користь редиски для чоловіків

Редиска знижує ризик розвитку ряду ракових захворювань, попереджає таке чоловіче захворювання як аденома простати.

Споживання овочу покращує якісний склад сперми, підсилює статевий потяг.

Редиска зміцнює організм, ефективно очищаючи його від накопичення шлаків і токсинів.

Зміцнює кісткову основу і м'язову тканину спортсменів і тих, хто займається фізичною працею.

Завдяки саліцилатам редиска може нейтралізувати біль і напругу в м'язах після тренування.

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