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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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184
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"Шахтар" – "Динамо": стали відомі стартові склади на Класичне

Поєдинок на "Арені Львів" розпочнеться о 18:00.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" оголосили стартові склади на центральний матч 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

"Шахтар": Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Грам, Енріке, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Егіналду, Кевін.

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Михайленко, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко, Ванат.

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 27 квітня, на "Арені Львів" у Львові. Початок гри – о 18:00.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" доступна на нашому сайті.

За п'ять турів до кінця чемпіонату "Динамо" (63 очки) очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 3 бали випереджають "Олександрію", яка йде другою, але мають матч у запасі.

"Шахтар" (53 пункти) посідає третю позицію елітного дивізіону чемпіонату України.

Зазначимо, що в матчі першого кола УПЛ, який відбувся 27 жовтня минулого року в Києві, команди зіграли внічию 1:1.

Нагадаємо, "Шахтар" і "Динамо" також зустрінуться у фіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться 14 травня у Житомирі.

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