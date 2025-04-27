- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
"Шахтар" – "Динамо": стали відомі стартові склади на Класичне
Поєдинок на "Арені Львів" розпочнеться о 18:00.
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" оголосили стартові склади на центральний матч 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.
"Шахтар": Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Грам, Енріке, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Егіналду, Кевін.
"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Шапаренко, Михайленко, Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко, Ванат.
Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у неділю, 27 квітня, на "Арені Львів" у Львові. Початок гри – о 18:00.
Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" доступна на нашому сайті.
За п'ять турів до кінця чемпіонату "Динамо" (63 очки) очолює таблицю УПЛ. "Біло-сині" на 3 бали випереджають "Олександрію", яка йде другою, але мають матч у запасі.
"Шахтар" (53 пункти) посідає третю позицію елітного дивізіону чемпіонату України.
Зазначимо, що в матчі першого кола УПЛ, який відбувся 27 жовтня минулого року в Києві, команди зіграли внічию 1:1.
Нагадаємо, "Шахтар" і "Динамо" також зустрінуться у фіналі Кубка України. Поєдинок відбудеться 14 травня у Житомирі.