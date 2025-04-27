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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Джастін Бібер повідомив про горе в його родині

Померла рідна людина виконавця.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джастін Бібер

Джастін Бібер / © Associated Press

Популярний канадійський співак Джастін Бібер повідомив, що в його родині сталося горе.

Помер дідусь виконавця Брюс Дейл по материній лінії. У своєму Instagram артист вшанував пам'ять рідної людини. Зокрема, Джастін Бібер опублікував їхнє спільне фото, яке було зроблене, коли співак ще був зовсім юним, а також зазначив, що сумуватиме за дідусем.

"Я буду сумувати за тобою. Мені буде боляче. І я буду сидіти й згадувати всі ті чудові часи, які ми провели разом", - написав під фото з дідусем артист.

Джастін Бібер із дідусем / © instagram.com/justinbieber

Джастін Бібер із дідусем / © instagram.com/justinbieber

Також відомо, що Брюс Дейл помер у четвер, 24 квітня. Життя дідуся виконавця обірвалося у госпісі у віці 80 років.

Нагадаємо, нещодавно дружина Джастіна Бібера – американська модель Гейлі – розповідала про серйозні проблеми зі здоров'ям. Обраниця співака опублікувала фото, на якому продемонструвала помітно округлий живіт. Гейлі пояснила, через що це, та назвала свій діагноз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
322
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