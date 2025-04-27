Джастин Бибер сообщил о горе в его семье

Джастин Бибер / © Associated Press

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Популярный канадский певец Джастин Бибер сообщил, что в его семье произошло горе.

Умер дедушка исполнителя Брюс Дэйл по материнской линии. В своем Instagram артист почтил память родного человека. В частности, Джастин Бибер опубликовал их совместное фото, которое было сделано, когда певец еще был совсем юным, а также отметил, что будет скучать по дедушке.

"Я буду скучать по тебе. Мне будет больно. И я буду сидеть и вспоминать все те замечательные времена, которые мы провели вместе", - написал под фото с дедушкой артист.

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Джастин Бибер с дедушкой / © instagram.com/justinbieber

Также известно, что Брюс Дэйл умер в четверг, 24 апреля. Жизнь дедушки исполнителя оборвалась в хосписе в возрасте 80 лет.

Напомним, недавно жена Джастина Бибера – американская модель Хейли – рассказывала о серьезных проблемах со здоровьем. Избранница певца опубликовала фото, на котором продемонстрировала заметно округлый живот. Гейли объяснила, из-за чего это, и назвала свой диагноз.