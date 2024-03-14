Японский тест на старение мозга: разгадайте его за одну минуту

Чем старше человек, тем слабее становится его внимание, память, возможность быстро сосредотачиваться. В Японии популярны тесты по картинкам, с помощью которых можно определить, как активно работает ваш мозг, насколько он продуктивный, а значит определить первые признаки старения.

Предлагаем один из таких тестов-картинок, с помощью которого можно определить уровень вашей концентрации и внимания, следовательно, возрастные изменения мозга.

На картинке изображены отец, двое детей и собака. Задача — найти среди них бабочку, летучую мышь и утку.

Найти указанные существа нужно быстро, в течение одной минуты. Мыслить при этом нужно нестандартно. Если нужно лучше рассмотреть, увеличьте изображение.

Тест на старость

Если вам не удалось справиться с тестом за 60 секунд, попробуйте снова, не ограничивая себя во времени.

Ниже — картинка с подсказками, где спрятаны бабочка, летучая мышь и утка.

Подсказка для теста на старость

Если вам удалось найти всех существ на изображении, поздравляем — ваш мозг молод и свеж. Если нет, предлагаем его тренировать — решать головоломки, тесты, играть в шахматы.

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