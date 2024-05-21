На Полтавщині помітили "торнадо" (відео)

Синоптики прогнозували в області грози та місцями шквали вітру.

У Полтавській області помітили вихор вітру, схожий на торнадо. Це явище очевидці зняли на відео.

Відповідний ролик поширив телеграм-канал "Труха Україна".

"Ого, торнадо помітили на Полтавщині", – йдеться в підписі до відео.

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Більше жодних подробиць про зняте природнє явище в повідомленні не вказали.

Додамо, раніше синоптики попередили, що протягом 21 травня на Полтавщині очікуються грози. Під час гроз можливі місцями шквали 15-20 м/с. В області оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.

На Полтавщині зняли на відео "торнадо"

Нагадаємо, 19 травня на заході України випав потужний град, який засипав Львівщину та Прикарпаття.

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