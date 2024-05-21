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На Полтавщині помітили "торнадо" (відео)

На Полтавщині помітили "торнадо" (відео)

На Полтавщині помітили "торнадо" (відео)

"Торнадо" на Полтавщині / Скриншот з відео

Синоптики прогнозували в області грози та місцями шквали вітру.

У Полтавській області помітили вихор вітру, схожий на торнадо. Це явище очевидці зняли на відео.

Відповідний ролик поширив телеграм-канал "Труха Україна".

"Ого, торнадо помітили на Полтавщині", – йдеться в підписі до відео.

Більше жодних подробиць про зняте природнє явище в повідомленні не вказали.

Додамо, раніше синоптики попередили, що протягом 21 травня на Полтавщині очікуються грози. Під час гроз можливі місцями шквали 15-20 м/с. В області оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.

На Полтавщині зняли на відео "торнадо"

На Полтавщині зняли на відео "торнадо"

Нагадаємо, 19 травня на заході України випав потужний град, який засипав Львівщину та Прикарпаття.

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