На Полтавщині помітили "торнадо" (відео)

Синоптики прогнозували в області грози та місцями шквали вітру.
У Полтавській області помітили вихор вітру, схожий на торнадо. Це явище очевидці зняли на відео.
Відповідний ролик поширив телеграм-канал "Труха Україна".
"Ого, торнадо помітили на Полтавщині", – йдеться в підписі до відео.
Більше жодних подробиць про зняте природнє явище в повідомленні не вказали.
Додамо, раніше синоптики попередили, що протягом 21 травня на Полтавщині очікуються грози. Під час гроз можливі місцями шквали 15-20 м/с. В області оголошений перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, 19 травня на заході України випав потужний град, який засипав Львівщину та Прикарпаття.
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