Яка небезпека чекає на українців через погоду: мапа

До 23 травня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Український гідрометеорологічний центр попередив про пожежну небезпеку по Україні.

"21-23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської, 22 травня і Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.

А як у Києві

До 23 травня у Києві та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Штрафи за порушення правил пожежної безпеки на природі:

✔️для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;

✔️для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Штрафи за паління сухостою:

⚠️ для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

⚠️ для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Пожежна небезпека. Мапа на 21 травня / Фото: Укргідрометцентр

Раніше повідомлялось, що до України йде спека.

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