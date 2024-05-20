Яка небезпека чекає на українців через погоду: мапа

До 23 травня в Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Український гідрометеорологічний центр попередив про пожежну небезпеку по Україні.
"21-23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської, 22 травня і Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.
А як у Києві
До 23 травня у Києві та області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Штрафи за порушення правил пожежної безпеки на природі:
✔️для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;
✔️для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.
Штрафи за паління сухостою:
⚠️ для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
⚠️ для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.
Раніше повідомлялось, що до України йде спека.
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