Что произойдет с человеком, если его засосет торнадо

Визуальных наблюдений изнутри торнадо нет, поскольку он создает очень сильные и опасные наземные условия.

Об этом пишет издание flscience.com.

По данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), когда мы видим классический конус торнадо, это означает, что он образует конденсационную воронку, состоящую из воды, пыли и мусора.

Самые разрушительные из них возникают из-за вращающихся грозов, известных как суперячейки, которые метеорологи могут обнаружить, поскольку они имеют четко определенный вид на радаре, называемом мезоциклон.

Исследователи собрали истории выживших после торнадо, многие из которых считают, что им просто удалось выжить. Один из таких примеров – история Шерри и Брайана из Техаса, которые в 2019 году оказались в самом сердце воронки.

По словам Шерри, она побежала в ванную, где легла на пол и обхватила руками унитаз. В последующие 2-5 секунд женщина увидела, как угол ванной поднялся и исчез над ней. Затем женщину ударила сила, которую она не может описать: ее тело поднялось в воздух со скоростью, как потом оказалось, 161 км/ч.

По словам Брайана, во время торнадо он находился в торговом центре, откуда вихрь буквально высосал его. Сначала мужчина пытался удержаться за колонну, затем торнадо поднял его и отбросил на припаркованный грузовик. Он попытался ухватиться за нее, но потом очутился на земле.

Эксперты имеют некоторые идеи о внутренней структуре торнадо, полученные с помощью инструментов – мобильными доплеровскими радиолокаторами. Специалисты способны управлять этими сложными инструментами рядом с торнадо, но останавливаться на безопасном расстоянии.

Так эксперты узнали, что в центре торнадо часто есть свободная зона или, по крайней мере, зона, свободная от дождя и мусора. Здесь также дуют очень сильные вертикальные ветры, иногда достаточно сильные, чтобы сдувать дорожное покрытие с дорог.

Это свободное пространство окружено кольцом сильного дождя и обычно движущихся наружу обломков в сторону от центра торнадо. Участки ливня, находящиеся чуть дальше от торнадо, со своей стороны, иногда спиралевидно закручиваются внутрь к участку вращения, подобно спиральным полосам, простирающимся наружу.

Ученые также узнали, что многие торнадо действительно не спускаются с облака на землю. Скорее, они образуются на земле и быстро поднимаются вверх. Чаще всего – менее чем за минуту.

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