Генштаб сообщил новости с фронта: где враг попытался прорвать оборону

На фронте в Украине в течение 4 сентября зафиксировано 138 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении ВСУ отразили 52 вражеских штурма. А на Кураховском направлении российские войска 46 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 5 сентября.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия. Там произошли два боевых столкновения в районах Волчанска. Враг активно задействовал для ударов беспилотники.

Также читайте Враг жалуется на атаку на Новороссийск безэкипажных морских дронов

На Купянском направлении за сутки захватчики устроили 17 атак. Украинские войска отразили все штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины остановили 27 вражеских атак неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадово, Невского и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия. Российская армия пыталась продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские бойцы остановили шесть вражеских попыток прорвать оборону. Основные усилия войска РФ при поддержке авиации прилагали в районе Часова Яра и Калиновки.

Российская армия в течение предыдущих суток продолжала активно действовать на Торецком направлении. Там враг 15 раз проводил атаки на позиции украинских войск в районах Нелиповки, Торецкого и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении Силы обороны Украины отразили 52 вражеских штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки. Оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении украинские защитники остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки. Там россияне 46 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времивском направлении враг провел четыре штурма украинских позиций возле Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении зафиксированы два боевых столкновения в районах Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытаются выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Враг устроил пять атак, но все они были безуспешными.

Читайте главные новости дня:

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории России, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.

В Генштабе также опубликовали уточненную информацию об обстрелах позиций ВСУ. Так, за предыдущие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 14 ракетами, 72 авиаудара, задействовав, в частности, 100 КАБов. Кроме того, враг совершил более 4100 обстрелов, 107 из них – из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Новая Слобода, Ямполь, Юнаковка Сумской области; Токаровка, Кругляковка Харьковской области; Макеевка, Невское Луганской области; Новосадово, Часов Яр, Дружба, Дилиевка, Торецк, Гродовка, Михайловка, Георгиевка, Красногоровка, Украинск, Богоявленка, Угледар Донецкой области.

В то же время украинская военная авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы врага, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника.

Кстати, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что в районе Невельского на Покровском направлении подразделения ВСУ находятся под угрозой оказаться в оперативном окружении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.