Генштаб сообщил новости с фронта: где враг попытался прорвать оборону

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.
На фронте в Украине в течение 4 сентября зафиксировано 138 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении ВСУ отразили 52 вражеских штурма. А на Кураховском направлении российские войска 46 раз пытались прорвать украинскую оборону.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 5 сентября.
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия. Там произошли два боевых столкновения в районах Волчанска. Враг активно задействовал для ударов беспилотники.
На Купянском направлении за сутки захватчики устроили 17 атак. Украинские войска отразили все штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестово и Мясожаровки.
На Лиманском направлении Силы обороны Украины остановили 27 вражеских атак неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадово, Невского и Торского.
На Северском направлении украинские защитники отразили четыре штурмовых действия. Российская армия пыталась продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские бойцы остановили шесть вражеских попыток прорвать оборону. Основные усилия войска РФ при поддержке авиации прилагали в районе Часова Яра и Калиновки.
Российская армия в течение предыдущих суток продолжала активно действовать на Торецком направлении. Там враг 15 раз проводил атаки на позиции украинских войск в районах Нелиповки, Торецкого и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.
На Покровском направлении Силы обороны Украины отразили 52 вражеских штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки. Оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении украинские защитники остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки. Там россияне 46 раз пытались прорвать оборону украинских войск.
На Времивском направлении враг провел четыре штурма украинских позиций возле Константиновки и Водяного.
На Ореховском направлении зафиксированы два боевых столкновения в районах Роботино и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении российские захватчики пытаются выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Враг устроил пять атак, но все они были безуспешными.
Читайте главные новости дня:
- Новая угроза Украине от иранских ракет Dezful и Zolfaghar: что может получить Путин и как применить
- "Нужна новая энергия": Зеленский объяснил кадровые изменения в Кабмине
- Украинцы могут оставаться без света до 12 часов зимой: что будет с отключениями
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.
На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории России, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.
В Генштабе также опубликовали уточненную информацию об обстрелах позиций ВСУ. Так, за предыдущие сутки российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 14 ракетами, 72 авиаудара, задействовав, в частности, 100 КАБов. Кроме того, враг совершил более 4100 обстрелов, 107 из них – из РСЗО.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Новая Слобода, Ямполь, Юнаковка Сумской области; Токаровка, Кругляковка Харьковской области; Макеевка, Невское Луганской области; Новосадово, Часов Яр, Дружба, Дилиевка, Торецк, Гродовка, Михайловка, Георгиевка, Красногоровка, Украинск, Богоявленка, Угледар Донецкой области.
В то же время украинская военная авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы врага, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника.
Кстати, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что в районе Невельского на Покровском направлении подразделения ВСУ находятся под угрозой оказаться в оперативном окружении.
Читайте также:
- "Азов" показал будни бойцов ПВО на Кременском направлении (фото)
- Стало известно, где продвинулся враг
- Ночью в Беларуси было жарко: подняли истребители и сбивали беспилотники
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.