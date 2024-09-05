Генштаб повідомив новини з фронту: де ворог спробував прорвати оборону

На фронті в Україні протягом 4 вересня зафіксовано 138 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 52 ворожі штурми. А на Курахівському напрямку російські війська 46 разів намагалися прорвати українську оборону.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 5 вересня.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжували наступальні та штурмові дії. Там відбулися два бойових зіткнення у районах Вовчанська. Ворог активно задіював для ударів безпілотники.

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На Куп’янському напрямку за добу загарбники влаштували кількість 17 атак. Українські війська відбили усі штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони України зупинили 27 ворожих атак неподалік від Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії. Російська армія намагалась просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські бійці зупинили шість ворожих спроб прорвати їхню оборону. Основні зусилля війська РФ, за підтримки авіації, докладали у районі Часового Яру та Калинівки.

Російська армія протягом попередньої доби продовжувала активно діяти на Торецькому напрямку. Там ворог 15 разів проводив атаки на позиції українських військ у районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 52 ворожі штурми та атаки у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки. Окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку українські захисники зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки. Там росіяни 46 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку ворог провів чотири штурми українських позицій біля Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку зафіксовані два бойових зіткнення у районах Роботиного і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники надалі намагаються вибити українські підрозділи з займаних рубежів. Ворог влаштував п’ять атак, але всі вони були безуспішними.

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Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках – без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території Росії, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

У Генштабі також опублікували уточнену інформацію про обстріли позицій ЗСУ. Так, за попередню добу російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари 14 ракетами, 72 авіаудари, задіявши, зокрема, 100 КАБів. Крім того, ворог здійснив понад 4100 обстрілів, 107 з них – з РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Нова Слобода, Ямпіль, Юнаківка Сумської області; Токарівка, Кругляківка Харківської області; Макіївка, Невське Луганської області; Новосадове, Часів Яр, Дружба, Диліївка, Торецьк, Гродівка, Михайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Українськ, Богоявленка, Вугледар Донецької області.

Водночас українська військова авіація, ракетні війська та артилерія завдали шість ударів по скупченнях живої сили ворога, двох засобах ППО та ще двох важливих об’єктах противника.

До слова, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що у районі Невельського на Покровському напрямку підрозділи ЗСУ перебувають під загрозою опинитися в оперативному оточенні.

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