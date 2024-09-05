Ретроградний Уран 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Зверніть увагу на гороскоп під час періоду ретроградного Урана.

З 1 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року Уран буде ретроградним. Тобто, для умовного спостерігача з землі, Уран начебто рухатиметься у зворотному напрямку.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на період ретроградного Урана у 2024 році розповідає, що Раки мають продемонструвати силу, а Скорпіони мають захищати свої позиції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на період ретроградного Урана у 2024 році для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Впевнено рухайтеся до перемоги. У стосунках завойовуйте нові вершини. На роботі прагніть кращого.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте драйву у все, що ви робите. У стосунках займіться пристрасним сексом. На роботі покажіть лідерські якості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Самітник"

Зараз настав час побути наодинці. У стосунках потрібно зробити паузу. А на роботі варто перепочити та піти у відпустку.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Настав час продемонструвати силу. У стосунках збалансуйте плоть і розум. На роботі очікуйте нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Час для змін настав. Вирушайте з другою половинкою у романтичну подорож. А на роботі очікуйте на відрядження.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють почуття. У стосунках пориньте у них. А на роботі зайві емоції тільки вам заважатимуть.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператор"

Потурбуйтеся про міцне коріння. У стосунках дослухайтеся до внутрішнього голосу. На роботі проявіть професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка мечів"

Не дайте нікому вас образити. У стосунках захищайте свої позиції, а на роботі - свою правоту.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не витрачайте марно свої ресурси. У стосунках навчіться не розпочинати марні сварки. У русі кар'єрними сходами краще зробити паузу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Імператриця"

Ви розквітаєте, мов квітка. Додайте розвитку вашим стосункам. А на роботі час вийти на наступний рівень.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж пентаклів"

Зробіть аналіз ваших фінансів. У стосунках пройдіть тест грошима. Шукайте цікавішу роботу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках сховайте своє серце. На роботі остерігайтеся ворогів.

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