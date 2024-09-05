Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог скаржиться на атаку на Новоросійськ безекіпажними морськими дронами

Ворог скаржиться на атаку на Новоросійськ безекіпажними морськими дронами

У Новоросійську було неспокійно / Фото: із соцмереж

На росіян чекає тривожна ніч.

Новоросійськ атакований безекіпажними катерами. Російська влада звинуватила у цій атаці начебто ЗСУ. 

"Йде відбиття атаки", - заявив очільник міста Андрій Кравченко.

Раніше повідомлялося про попереджувальний сигнал "Увага всім!", що звучить у регіоні.

Мер закликав мешканців першої берегової лінії сховатися у безпечних місцях. Також нагадав про правила інформаційної безпеки – не знімати та не викладати фотографії та відеоролики, не розповідати про роботу спеціальних та оперативних служб. 

Очевидці заявили, що в місті лунала стрілянина. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ намагається скопіювати українські морські дрони

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Як працюють українські надводні морські дрони

Як працюють українські надводні морські дрони

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація