Ворог скаржиться на атаку на Новоросійськ безекіпажними морськими дронами

На росіян чекає тривожна ніч.
Новоросійськ атакований безекіпажними катерами. Російська влада звинуватила у цій атаці начебто ЗСУ.
"Йде відбиття атаки", - заявив очільник міста Андрій Кравченко.
Раніше повідомлялося про попереджувальний сигнал "Увага всім!", що звучить у регіоні.
Мер закликав мешканців першої берегової лінії сховатися у безпечних місцях. Також нагадав про правила інформаційної безпеки – не знімати та не викладати фотографії та відеоролики, не розповідати про роботу спеціальних та оперативних служб.
Очевидці заявили, що в місті лунала стрілянина.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ намагається скопіювати українські морські дрони.
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