Ворог скаржиться на атаку на Новоросійськ безекіпажними морськими дронами

Новоросійськ атакований безекіпажними катерами. Російська влада звинуватила у цій атаці начебто ЗСУ.

"Йде відбиття атаки", - заявив очільник міста Андрій Кравченко.

Раніше повідомлялося про попереджувальний сигнал "Увага всім!", що звучить у регіоні.

Мер закликав мешканців першої берегової лінії сховатися у безпечних місцях. Також нагадав про правила інформаційної безпеки – не знімати та не викладати фотографії та відеоролики, не розповідати про роботу спеціальних та оперативних служб.

Очевидці заявили, що в місті лунала стрілянина.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ намагається скопіювати українські морські дрони.

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