РФ намагається скопіювати українські морські дрони: в ГУР назвали причину

Україна значно випереджає Росію у розвитку морських безпілотних систем.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За даними української розвідки, росіяни збирають уламки українських дронів після кожної морської операції та намагаються скопіювати їх.

"Маємо констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем. Україна в цьому питанні значно випереджає Росію", – зауважив Юсов.

Він додав, що морські дрони знищують ворожі кораблі разом з екіпажем та боєкомплектом.

"Разом з тим над цим працюють віддалено оператори. Це така у нас зброя майбутнього. І "Магура" це успішне застосування цієї зброї майбутнього. Думаю, що розвиток буде карколомний в багатьох сферах. Це не лише ударний дрон. Він виконує також розвідувальні та евакуаційні місії. Це платформа, яка має великі перспективи та велике майбутнє", – наголосив представник ГУР.

Юсов розповів, що українські розробки морських дронів викликають велике зацікавлення в усьому світі, але наразі вони мають працювати на захист власної країни – її землі, моря і неба.

Нагадаємо, Андрій Юсов розповів, скільки російських кораблів знищили дрони MAGURA. На їхньому рахунку російський ВДК, патрульні та ракетні катери тощо.

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