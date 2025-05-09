Одне з найтривожніших пророцтв Ванги може справдитися: чого очікувати 2025 року

Пророчиця Ванга / Фото: Ванга — съвети и пророчества/Facebook

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Болгарська сліпа провидиця Баба Ванга передбачала масштабну війну 2025 року. І на тлі загострення ситуації між Індією і Пакистаном, можливо, це її пророцтво може незабаром збутися.

Про це пише timesnownews.com.

«З урахуванням того, що відбувається зараз у світі, пророцтво Ванги про прийдешній конфлікт видається дедалі ймовірнішим. Вона стверджувала, що в Європі почнеться катастрофічна війна. І напруженість, особливо через конфлікт в Україні, тільки зростатиме», — ідеться в публікації.

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За словами провидиці, ця війна може стати апокаліптичною не тільки для Європи, а й для всього світу.

«Посилення протистояння між Індією і Пакистаном також вказує на таку загрозу», — додали у виданні.

Крім того, у соцмережах активно поширюється відео з індійським гуру Свамі Йогешваранандою Гірі, який розповів про рідкісне планетарне вибудовування в травні. Це астрологічне явище схоже на ті, що спостерігалися за часів Махабгарати.

Гуру Свамі Йогешварананда Гірі / Фото: sharanam.advayta.org

«Близько 30 травня формується астрологічна конфігурація. Положення шести планет нагадує ті ж вибудовування, які відбувалися за часів Махабгарати або інших великих воєн у минулому. Це математичний розрахунок», — заявив він.

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Індійський гуру також підкреслив, що це передбачення засноване на астрономічних обчисленнях, а не на особистій думці.

«Це формули. Ви можете перевірити їх самі. Мова не про чиїсь слова, а про математику», — сказав він.

У виданні акцентували, що передбачення Баби Ванги і Свамі Йогешварананди напрочуд збігаються. Хоча Ванга безпосередньо не згадувала Індію, вона говорила про те, що війна буде руйнівною для всього світу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, на кордоні між Пакистаном та Індією відбувся наймасштабніший повітряний бій. Там понад годину боролися 125 винищувачів.