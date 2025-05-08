Пакистан вгатив балістичними ракетами по аеропорту в Індії

Між Індією та Пакистаном почався конфлікт / © Associated Press

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Пакистан завдав ударів ракетами по аеропорту Амрітсар в прикордонному індійському штаті Пенджаб.

Про це повідомляє The Economic Time.

В Амрітсарі сталося відключення електроенергії, мешканців закликають залишатися вдома. Стверджується, що індійські системи протиповітряної оборони збили одну з пакистанських ракет.

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Адміністрація округу Амрітсар знову розпочала процес затемнення вулиць, пояснюючи це заходами безпеки.

Що передувало

22 квітня поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло угруповання, що називає себе «Кашмірським опором». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч проти 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур».

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Індійські чиновники також вперше відреагували на заяви Ісламабаду від 7 травня про те, що Пакистан нібито збив 5 індійських літаків.

Пакистан заявив, що збив пʼять індійських літаків, і звинуватив Індію у вбивстві 26 цивільних.