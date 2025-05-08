Пакистан ударил баллистическими ракетами по аэропорту в Индии

Между Индией и Пакистаном начался конфликт / © Associated Press

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Пакистан нанес удары ракетами по аэропорту Амритсар в пограничном индийском штате Пенджаб.

Об этом сообщает The Economic Time.

В Амритсаре произошло отключение электроэнергии, жителей призывают оставаться дома. Утверждается, что индийские системы противовоздушной обороны сбили одну из пакистанских ракет.

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Администрация округа Амритсар снова начала процесс затемнения улиц, объясняя это мерами безопасности.

Что предшествовало

22 апреля вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир, вооруженные боевики открыли огонь по группе туристов. Погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла группировка, называющая себя «Кашмирским сопротивлением». Индия возлагает ответственность на Пакистан, но страна это отрицает.

Из-за убийства туристов Нью-Дели приостановило важное соглашение о разделе водных ресурсов с Пакистаном, закрыло единый наземный пограничный пункт между странами, сократило количество дипломатического персонала и отменило все визы, выданные гражданам Пакистана. Тогда Пакистан также отменил визы, выданные гражданам Индии, закрыл свое воздушное пространство для всех принадлежащих или управляемых Индией авиакомпаний и приостановил все виды торговли с Индией.

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали военную операцию «Синдур».

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Индийские чиновники также впервые отреагировали на заявления Исламабада от 7 мая о том, что Пакистан якобы сбил 5 индийских самолетов.

Пакистан заявил, что сбил пять индийских самолетов и обвинил Индию в убийстве 26 гражданских.