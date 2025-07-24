У Чорному морі виявили незвичного краба: який вигляд має (відео)

У Чорному морі виявили незвичного краба / © Державна екологічна інспекція України

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На північно-західному узбережжі Чорного моря активно поширюється синій американський краб (Callinectes sapidus) — хижий вид, який прибув з Атлантики. Цей агресивний чужинець стрімко рухається від берегів Туреччини та Болгарії до українського узбережжя, зокрема до дельти Дунаю.

Про це повідомляє Державна екологічна Інспекція України.

Чим небезпечний синій краб?

Цей краб є активним хижаком та сильним конкурентом. Він становить серйозну загрозу для місцевих видів молюсків, дрібних ракоподібних та молоді риб, порушуючи крихкий баланс прибережних екосистем. Синій краб добре адаптується до змін клімату, що робить його ще небезпечнішим для вже вразливих вод Чорного моря.

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Як він потрапив до наших вод?

Основні шляхи його проникнення — баластні води суден та природне розселення через Босфор із Середземного моря. Перші випадки появи синього краба в Україні були зафіксовані ще у 2019 році, а нещодавно його виявили і в районі дельти Дунаю.

Незважаючи на загрозу, є й інший бік медалі. Досвід таких країн, як Італія, Греція та Туреччина, показує, що контрольований вилов синього краба може не тільки допомогти зменшити його негативний вплив на екосистему, а й приносити прибуток. М’ясо синього краба високо цінується в кулінарії, що створює потенційну можливість для комерційного вилову.

Що робити далі?

З огляду на це, надзвичайно важливо:

Постійно стежити за поширенням цього виду.

Розробити чітку, науково обґрунтовану політику для регулювання його чисельності.

Розглядати синього краба не лише як загрозу, а й як можливий ресурс, за умови впровадження сталого підходу до його вилову.

Нагадаємо, мешканці південних областей України все частіше потерпають від укусів отруйних павуків. Каракурти, тарантули, павуки-зебри, жовті павуки Сак та інші агресивні види вже стали постійними мешканцями Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

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