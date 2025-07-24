- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 520
- Время на прочтение
- 2 мин
В Черном море обнаружили необычного краба: как выглядит (видео)
Синий краб, родом из Атлантики, был найден на берегах Украины.
На северо-западном побережье Черного моря активно распространяется синий американский краб (Callinectes sapidus) — хищный вид, прибывший из Атлантики. Этот агрессивный чужак стремительно движется от берегов Турции и Болгарии к украинскому побережью, в частности к дельте Дуная.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
Чем опасен синий краб?
Этот краб — активный хищник и сильный конкурент. Он представляет серьезную угрозу для местных видов моллюсков, мелких ракообразных и молодежи рыб, нарушая хрупкий баланс прибрежных экосистем. Синий краб хорошо адаптируется к изменениям климата, что делает его еще более опасным для уже уязвимых вод Черного моря.
Как он попал в наши воды?
Основные пути его проникновения — балластные воды судов и естественное расселение через Босфор из Средиземного моря. Первые случаи появления синего краба в Украине были зафиксированы еще в 2019 году, недавно его обнаружили и в районе дельты Дуная.
Несмотря на угрозу, есть и другая сторона медали. Опыт таких стран как Италия, Греция и Турция показывает, что контролируемый отлов синего краба может не только помочь уменьшить его негативное влияние на экосистему, но и приносить прибыль. Мясо синего краба высоко ценится в кулинарии, что создает потенциальную возможность для коммерческого отлова.
Что делать дальше?
Учитывая это, чрезвычайно важно:
Постоянно следить за распространением этого вида.
Разработать четкую научно обоснованную политику для регулирования его численности.
Рассматривать синего краба не только как угрозу, но и как возможный ресурс при условии внедрения устойчивого подхода к его отлову.
Напомним, жители южных областей Украины все чаще страдают от укусов ядовитых пауков. Каракурты, тарантулы, пауки-зебры, желтые пауки Сак и другие агрессивные виды стали постоянными жителями Одесщины, Николаевщины, Херсонщины, Запорожья и Днепропетровщины.