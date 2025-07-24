В Черном море обнаружили необычного краба: как выглядит (видео)

В Черном море обнаружили необычного краба / © Государственная экологическая инспекция Украины

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На северо-западном побережье Черного моря активно распространяется синий американский краб (Callinectes sapidus) — хищный вид, прибывший из Атлантики. Этот агрессивный чужак стремительно движется от берегов Турции и Болгарии к украинскому побережью, в частности к дельте Дуная.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Чем опасен синий краб?

Этот краб — активный хищник и сильный конкурент. Он представляет серьезную угрозу для местных видов моллюсков, мелких ракообразных и молодежи рыб, нарушая хрупкий баланс прибрежных экосистем. Синий краб хорошо адаптируется к изменениям климата, что делает его еще более опасным для уже уязвимых вод Черного моря.

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Как он попал в наши воды?

Основные пути его проникновения — балластные воды судов и естественное расселение через Босфор из Средиземного моря. Первые случаи появления синего краба в Украине были зафиксированы еще в 2019 году, недавно его обнаружили и в районе дельты Дуная.

Несмотря на угрозу, есть и другая сторона медали. Опыт таких стран как Италия, Греция и Турция показывает, что контролируемый отлов синего краба может не только помочь уменьшить его негативное влияние на экосистему, но и приносить прибыль. Мясо синего краба высоко ценится в кулинарии, что создает потенциальную возможность для коммерческого отлова.

Что делать дальше?

Учитывая это, чрезвычайно важно:

Постоянно следить за распространением этого вида.

Разработать четкую научно обоснованную политику для регулирования его численности.

Рассматривать синего краба не только как угрозу, но и как возможный ресурс при условии внедрения устойчивого подхода к его отлову.

Напомним, жители южных областей Украины все чаще страдают от укусов ядовитых пауков. Каракурты, тарантулы, пауки-зебры, желтые пауки Сак и другие агрессивные виды стали постоянными жителями Одесщины, Николаевщины, Херсонщины, Запорожья и Днепропетровщины.

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