В России сошел с рельсов поезд с углем и устроил лесной пожар: видео

В Амурской области России сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший уголь по Транссибирской железной дороге. Под откос пошли 29 вагонов.

Видео с места аварии публикуют местные Telegram-каналы.

Сообщается, что из-за схождения вагонов были повреждены две опоры и допущен обрыв проводов контактной сети. В лесу рядом с железной дорогой начался пожар на площади в 200 квадратных метров.

Официальной версией аварии называют превышение скорости движения поезда машинистом, не справившимся с управлением на повороте.

Авария привела к задержке пассажирских поездов по Забайкальской железной дороге РФ.

Российские силовики расследуют этот случай как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло причинение большого вреда.

В России сошел с рельсов поезд и устроил лесной пожар

Напомним, ранее вблизи города Солнечногорска под Москвой на железнодорожной станции "Поварово-1" на Ленинградском направлении вспыхнула электричка.

Читайте также: