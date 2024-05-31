В России сошел с рельсов поезд с углем и устроил лесной пожар: видео

Официальной версией аварии называют превышение скорости движения поезда машинистом.
В Амурской области России сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший уголь по Транссибирской железной дороге. Под откос пошли 29 вагонов.
Видео с места аварии публикуют местные Telegram-каналы.
Сообщается, что из-за схождения вагонов были повреждены две опоры и допущен обрыв проводов контактной сети. В лесу рядом с железной дорогой начался пожар на площади в 200 квадратных метров.
Официальной версией аварии называют превышение скорости движения поезда машинистом, не справившимся с управлением на повороте.
Авария привела к задержке пассажирских поездов по Забайкальской железной дороге РФ.
Российские силовики расследуют этот случай как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло причинение большого вреда.
Напомним, ранее вблизи города Солнечногорска под Москвой на железнодорожной станции "Поварово-1" на Ленинградском направлении вспыхнула электричка.
Читайте также: