"Где наша ПВО?": Дроны атаковали Татарстан в РФ (фото, видео)

Местные жители сообщили, что один из дронов направлялся к заводу "Оргсинтез".

Беспилотники 31 мая атаковали российский Татарстан. В частности, дроны были замечены в районе Казани, один из них упал в Атнинском районе. Беспилотник летел в направлении завода "Оргсинтез".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Беспилотники в Татарстане были замечены утром 31 мая, один из них – в селе Воронино недалеко от Казани. В самой Казани была объявлена воздушная тревога и выли сирены. Как сообщили местные жители, в городе эвакуировали работников ряда предприятий.

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Россияне закрыли для полетов небо над Казанью и Нижнекамском. Аэропорты этих городов временно не отправляют и не принимают воздушные суда.

Местные жители сообщили, что один беспилотник упал в Атнинском районе Татарстана. По словам очевидцев, дрон летел в сторону завода "Оргсинтез".

Дрон в небе над Татарстаном 31 мая/Фото: телеграм-канал Astra

Жители Татарстана также сняли на видео полеты дронов в небе. Вот как они озвучивали свою реакцию:

"На Казань идет. Где наша ПВО?";

"Беспилотник летит, вон один бабахнул, вон второй летит".

Добавим, что впоследствии все ограничения на работу аэропортов были сняты, воздушное пространство вновь открыто.

Дроны атаковали Татарстан: летели на завод "Оргсинтез" – видео

Напомним, в ночь на 31 мая дроны атаковали и Краснодарский край России и попали по нефтебазе в порту Кавказ.

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