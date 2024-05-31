Какой победу Украины видят наши партнеры: Кулеба назвал три сценария

Желание наших партнеров, чтобы Украина победила, общепринято. Вопрос в том, что будет украинская победа. И здесь также мы в Украине тоже должны ответить для себя на этот вопрос. Потому что существуют разные толкования украинской победы.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью OBOZ.ua.

Как объясняет Кулеба, кто-то говорит: вы сохранили свою государственность, вы прорвали эту стену немоты и непонимания Украины, вас признали по всему миру, вас принимают в Европейский Союз, вы точно будете членом НАТО. Вы уже выиграли.

Другие же считают, что этого недостаточно. Эта категория партнеров убеждена, что должна поддерживать Украину, пока она не восстановит свою территориальную целостность полностью, потому что любая уступка по территории – это открытие ящика Пандоры к дальнейшей агрессии.

Впрочем, некоторым кажется, что восток Украины следует оставить. Мол, сколько сможете освободить территорий на востоке, молодцы, но Крым – частный случай, давайте к нему задавать вопросы на паузу.

"Поэтому все хотят, чтобы Украина победила, в этом сомнений нет. А вот предела этой победы, я думаю, что они, я и в Украине чувствую, скажем так, дискуссионны. С одной стороны, когда я общаюсь с людьми, когда я смотрю социологию, я вижу, что, безусловно, сильная волна восстановления границ 91-го года, никаких уступок к победе. С другой стороны, потом те же люди, когда говорят, что для этого нужно идти воевать, они не готовы это делать. ", – утверждает Кулеба.

Он добавляет, что у нас тоже в стране есть дискуссия. Потому пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают.

"Если вы не знаете, о какой работе мечтаете, то вы никогда ее не найдете. И никто не поможет ее найти. Потому что у вас есть сами для себя внутренне с этим определиться. А у нас здесь всегда на протяжении столетия было отношение, что нас должны понимать и любить просто потому, что мы есть. Мы действительно прекрасны, и лучше нас никого нет. С этим никто не спорит.

Напомним, российские провокации на границах ЕС и НАТО являются "частью гибридной тактики устрашения".

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