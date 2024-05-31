Якою перемогу України бачать наші партнери: Кулеба назвав три сценарії

Бажання наших партнерів, щоб Україна перемогла, є загальноприйнятим. Питання в тому, що буде українською перемогою. І тут так само ми в Україні теж маємо відповісти для себе на це запитання. Тому що існують дуже різні тлумачення української перемоги.

Про це сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю OBOZ.ua.

Як пояснює Кулеба, хтось каже: ви зберегли свою державність, ви прорвали цю стіну німоти і нерозуміння України, вас визнали в усьому світі, вас приймають у Європейський Союз, ви точно будете членом НАТО. Ви вже перемогли.

Інші ж вважають, що цього недостатньою. Ця категорія партнерів переконана, що повинна підтримувати Україну, поки вона не відновить свою територіальну цілісність повністю, тому що будь-яка поступка територією – це відкриття скриньки Пандори до подальшої агресії.

Втім деяким здається, що схід України слід залишити. Мовляв, скільки зможете звільнити територій на сході, молодці, але Крим – окремий випадок, давайте щодо нього ставити питання на паузу.

"Тому всі хочуть, щоб Україна перемогла, в цьому сумнівів немає. А от межі цієї перемоги, я думаю, що вони, я і в Україні відчуваю, скажімо так, є дискусійними. З одного боку, коли я спілкуюся з людьми, коли я дивлюся соціологію, я бачу, що, безумовно, сильна хвиля відновлення кордонів 91-го року, жодних поступок до перемоги. З іншого боку, потім ті ж самі люди, коли кажуть, що для цього треба йти воювати, то вони не готові це робити", – стверджує Кулеба.

Він додає, що в нас теж у країні є дискусія. Тому поки ми самі це не зробимо, не визначимося зі своїми цілями, інші за нас цю роботу не зроблять.

"Якщо ви не знаєте, про яку роботу мрієте, то ви ніколи її не знайдете. І ніхто не допоможе її знайти. Тому що ви маєте самі для себе внутрішньо з цим визначитись. А в нас тут завжди протягом сторіччя було ставлення, що нас повинні розуміти і любити просто тому, що ми є. Ми дійсно прекрасні, найкращі, і кращих за нас нікого немає. З цим ніхто не сперечається. Але, на жаль, світ працює трошки інакше", – підсумував міністр закордонних справ.

Нагадаємо, російські провокації на кордонах ЄС і НАТО є "частиною гібридної тактики залякування".

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