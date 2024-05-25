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Росія хоче посунути кордони НАТО: Кулеба назвав мету провокацій

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Росія хоче посунути кордони НАТО: Кулеба назвав мету провокацій

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Кулеба закликав НАТО діяти рішучіше, щоб захистити партнерів по Альянсу.

Російські провокації на кордонах ЄС і НАТО є "частиною гібридної тактики залякування".

Про це написав голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у X.

Дипломат зауважив, що Україна неодноразово бачила такі дії Росії. 

"Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм – це єдність, сила та непохитна взаємопідтримка. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з нашими естонськими, фінськими та литовськими друзями. Ми залишаємось пильними та готовими надати будь-яку необхідну допомогу у протидії гібридним загрозам Росії", - йдеться у його повідомленні. 

Кулеба закликав оборонний Альянс діяти рішучіше, "захищаючи Естонію, Фінляндію та Литву".

"Коли ми всі будемо сильні та єдині, ніхто не зможе нас залякати", - запевнив він.

Нагадаємо, США прокоментували заяви РФ про бажання змінити кордони з сусідніми країнами.

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