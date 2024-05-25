Россия хочет подвинуть границы НАТО: Кулеба назвал цель провокаций

Кулеба призвал НАТО действовать более решительно, чтобы защитить партнеров по Альянсу.

Российские провокации на границах ЕС и НАТО являются "частью гибридной тактики устрашения".

Об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице X.

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Дипломат отметил, что Украина не раз видела такие действия России.

"Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им — это единство, сила и непоколебимая взаимоподдержка. Мы выражаем нашу полную солидарность с нашими эстонскими, финскими и литовскими друзьями. Мы остаемся бдительными и готовы оказать любую необходимую помощь в противодействии России". – говорится в его сообщении.

Кулеба призвал оборонный Альянс действовать более решительно, "защищая Эстонию, Финляндию и Литву".

"Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать", – заверил он.

Напомним, США прокомментировали заявления РФ о желании изменить границы с соседними странами.

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