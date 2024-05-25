Россия хочет подвинуть границы НАТО: Кулеба назвал цель провокаций

Кулеба призвал НАТО действовать более решительно, чтобы защитить партнеров по Альянсу.
Российские провокации на границах ЕС и НАТО являются "частью гибридной тактики устрашения".
Об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице X.
Дипломат отметил, что Украина не раз видела такие действия России.
"Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им — это единство, сила и непоколебимая взаимоподдержка. Мы выражаем нашу полную солидарность с нашими эстонскими, финскими и литовскими друзьями. Мы остаемся бдительными и готовы оказать любую необходимую помощь в противодействии России". – говорится в его сообщении.
Кулеба призвал оборонный Альянс действовать более решительно, "защищая Эстонию, Финляндию и Литву".
"Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать", – заверил он.
Напомним, США прокомментировали заявления РФ о желании изменить границы с соседними странами.
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