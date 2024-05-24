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Курс валют на 27 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 27 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 27 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют 27 мая / Фото: ТСН.ua

Валюта прибавила в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. По сравнению с пятницей, 24 мая, доллар подорожал еще на 19 копеек и составляет 40,11 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 40,11 (+19 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,49 грн (+18 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,21 грн (+6 коп.)

Напомним, экономист спрогнозировал, будет ли доллар в июне по 40 гривен. По его словам, до следующего месяца нацвалюта может немного девальвировать.

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