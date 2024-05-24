Курс валют на 27 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта прибавила в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. По сравнению с пятницей, 24 мая, доллар подорожал еще на 19 копеек и составляет 40,11 гривен.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,11 (+19 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,49 грн (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,21 грн (+6 коп.)
Напомним, экономист спрогнозировал, будет ли доллар в июне по 40 гривен. По его словам, до следующего месяца нацвалюта может немного девальвировать.
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