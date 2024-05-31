"Де наша ППО?": Дрони атакували Татарстан у РФ (фото, відео)

Місцеві жителі повідомили, що один з дронів прямував до заводу "Оргсинтез".

Безпілотники 31 травня атакували російський Татарстан. Зокрема, дрони були помічені в районі Казані, один із них впав у Атнинському районі. Безпілотник летів у напрямку заводу "Оргсинтез".

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Безпілотники в Татарстані були помічені вранці 31 травня, один із сих – у селі Вороніне неподалік від Казані. У самій Казані була оголошена повітряна тривога і вили сирени. Як повідомили місцеві жителі, в місті евакуювали працівників низки підприємств.

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Росіяни закрили для польотів небо над Казанню та Нижньокамськом. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють та не приймають повітряні судна.

Місцеві жителі повідомили, що один безпілотник упав у Атнинському районі Татарстану. За словами очевидців, дрон летів у бік заводу "Оргсинтез".

Дрон у небі над Татарстаном 31 травня / Фото: телеграм-канал Astra

Жителі Татарстану також зняли на відео польоти дронів у небі. Ось, як вони озвучували свою реакцію:

"На Казань іде. Де наша ППО?";

"Безпілотник летить, он один бабахнув, он другий летить".

Додамо, що згодом усі обмеження на роботу аеропортів було знято, повітряний простір знову відкритий.

Дрони атакували Татарстан: летіли до заводу "Оргсинтез" – відео

Нагадаємо, в ніч проти 31 травня дрони атакували і Краснодарський край Росії і влучили по нафтобазі в порту Кавказ.

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