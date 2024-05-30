Знищення "Тунців" у Криму: нові деталі спецоперації від ГУР

Внаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц". Ба більше, два з них – знищено.

Про це повідомили у ГУР МО.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу", - йдеться у повідомленні.

Відповідно загальні втрати РФ від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц".

Нагадаємо, бійці ГУР Міноборони України не просто уразили, а знищили два російських катери "Тунець" під час операції в Криму. Окупанти використовували ці судна для перевезення особового складу, боєприпасів, для розвідки і боротьби з українськими дронами.

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