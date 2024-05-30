Уничтожение "Тунцов" в Крыму: новые детали спецоперации от ГУР

В результате операции ГУР в Крыму поражены 4 катера "Тунец". Более того, два из них – уничтожены.

Об этом сообщили в ГУР МО.

"Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы Group 13 уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа", — говорится в сообщении.

Соответственно общие потери РФ от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".

Напомним, бойцы ГУР Минобороны Украины не просто поразили, а уничтожили два российских катера "Тунец" во время операции в Крыму. Оккупанты использовали эти суда для перевозки личного состава, боеприпасов, для разведки и борьбы с украинскими дронами.

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