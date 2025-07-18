Россияне попали в электровоз на Днепропетровщине: есть погибший

Электровозы / © УНІАН

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Во время атаки на Днепропетровскую область российские оккупанты попали в электровоз и убили машиниста.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

В компании заявили о «трагических новостях утром для всей железнодорожной семьи». В Днепропетровской области захватчики попали в электровоз.

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Машинист электровоза погиб, его помощник получил ранения, но находится в стабильном состоянии.

«Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент», — отметили в «Укрзализныце».

Напомним, в ночь на 18 июля российская армия атаковала беспилотниками Павлоградский район Днепропетровщины. Погиб мужчина, еще два человека пострадали. Было повреждено транспортное предприятие.