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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне попали в электровоз на Днепропетровщине: есть погибший

Вражеский удар унес жизнь железнодорожника, его помощник ранен.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Электровозы

Электровозы / © УНІАН

Во время атаки на Днепропетровскую область российские оккупанты попали в электровоз и убили машиниста.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

В компании заявили о «трагических новостях утром для всей железнодорожной семьи». В Днепропетровской области захватчики попали в электровоз.

Машинист электровоза погиб, его помощник получил ранения, но находится в стабильном состоянии.

«Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент», — отметили в «Укрзализныце».

Напомним, в ночь на 18 июля российская армия атаковала беспилотниками Павлоградский район Днепропетровщины. Погиб мужчина, еще два человека пострадали. Было повреждено транспортное предприятие.

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