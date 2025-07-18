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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ нанесла удар по Чугуеву: повреждены дома и есть пострадавшие

Россияне ночью атаковали Харьковщину.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

Около 04:40 18 июля 2025 года россияне нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева.

Об этом сообщает городской голова Чугуева Галина Минаева.

На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь.

Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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