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- Украина
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РФ нанесла удар по Чугуеву: повреждены дома и есть пострадавшие
Россияне ночью атаковали Харьковщину.
Около 04:40 18 июля 2025 года россияне нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева.
Об этом сообщает городской голова Чугуева Галина Минаева.
На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь.
Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.
Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.