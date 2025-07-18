Три знака, которым в эти дни обязательно улыбнется удача

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В эти дни, 18 и 19 июля, удача улыбнется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно на нее рассчитывать.

Близнецы

Близнецы — особенно те из них, кто находится в поисках второй половинки, — в эти дни вполне могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая произойдет, когда они совсем не будут этого ожидать, что, впрочем, сделает произошедшее еще приятнее.

Весы

Весы, являющиеся баловнями судьбы, и эти дни окажутся в первых рядах тех, кто пришел за дарами Фортуны. Они могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но первостепенной все-таки станет материальная: они получат долгожданные выплаты, на которые уже не рассчитывали.

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Скорпион

Скорпионам в эти дни успех будет сопутствовать во всех жизненных сферах, но несмотря на это звезды рекомендуют представителям знака выбрать одно — приоритетное — направление, угнаться за всеми «зайцами» не удастся даже таким ловким и проворным людям, как они.

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