Три знаки, яким цими днями обов'язково посміхнеться успіх

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Цими днями, 18 і 19 липня, успіх усміхнеться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть особливо на нього розраховувати.

Близнята

Близнята — особливо ті з них, хто перебуває у пошуках другої половинки, — цими днями цілком можуть розраховувати на доленосну зустріч, яка відбудеться, коли вони зовсім не очікували цього, що, втім, зробить те, що сталося, ще приємнішим.

Терези

Терези, що є улюбленцями долі, і цими днями опиняться в перших рядах тих, хто прийшов за дарами Фортуни. Вони можуть розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах, але першорядною все-таки стане матеріальна: вони отримають довгоочікувані виплати, на які вже не розраховували.

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Скорпіон

Скорпіонів цими днями успіх супроводжуватиме у всіх життєвих сферах, але, незважаючи на це, зірки рекомендують представникам знака вибрати один — пріоритетний — напрям, наздогнати всіх «зайців» не вдасться навіть таким спритним і спритним людям, як вони.

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