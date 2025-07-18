ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

РФ завдала удару по Чугуєву: пошкоджені будинки та є постраждалі

Росіяни вночі атакували Харківщину.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

Близько 04:40 18 липня 2025 року росіяни завдали удару по одному з жилих мікрорайонів Чугуєва.

Про це інформує міський голова Чугуєва Галина Мінаєва

Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога.

Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.

Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie