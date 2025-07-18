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РФ завдала удару по Чугуєву: пошкоджені будинки та є постраждалі
Росіяни вночі атакували Харківщину.
Близько 04:40 18 липня 2025 року росіяни завдали удару по одному з жилих мікрорайонів Чугуєва.
Про це інформує міський голова Чугуєва Галина Мінаєва
Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога.
Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.
Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, раніше експерт з авіації Костянтин Криволап назвав головні причини зменшення ефективності засобів української ППО.