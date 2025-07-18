Ночной обстрел Днепропетровщины — есть жертвы

Последствия атаки / © Getty Images

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Сегодня ночью россияне дронами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области — погиб 52-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Еще двое жителей района, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте», — отметил он.

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В ОВА информируют, что этой ночью под ударом находились Вербковская и Богдановская громады Павлоградского района. Здесь было повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.

Напомним, 17 июля регион находился под массированной атакой. В частности, в Днепре есть жертвы. Также сообщалось о пожарах и разрушениях.