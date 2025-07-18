- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной обстрел Днепропетровщины — есть жертвы
Оккупанты терроризировали беспилотниками Днепропетровскую область — власти сообщили о последствиях атаки.
Сегодня ночью россияне дронами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области — погиб 52-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Еще двое жителей района, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте», — отметил он.
В ОВА информируют, что этой ночью под ударом находились Вербковская и Богдановская громады Павлоградского района. Здесь было повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.
Напомним, 17 июля регион находился под массированной атакой. В частности, в Днепре есть жертвы. Также сообщалось о пожарах и разрушениях.