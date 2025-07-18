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Нічний обстріл Дніпропетровщини — є жертви
Окупанти тероризували безпілотниками Дніпропетровську область — влада повідомила про наслідки атаки.
Сьогодні вночі росіяни дронами атакували Павлоградський район Дніпропетровської області — загинув 52-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Ще двоє мешканців району, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці», — зазначив він.
В ОВА інформують, що цієї ночі під ударом перебували Вербківська і Богданівська громади Павлоградського району. Тут було понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.
Нагадаємо, 17 липня регіон перебуавав під масованою атакою. Зокрема, у Дніпрі є жертви. Також повідомлялося про пожежі та руйнування.