Дніпропетровщина під обстрілами: як минула ніч (фото)

У Нікополі після ворожих обстрілів постраждав 59-річний чоловік.
Окупанти п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.
Про це повідомив очільник ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко.
"Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу - він лишився лікуватися вдома. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені", - написав він.
У решті районів протягом ночі було кілька тривог, минулося без атак. Наразі все спокійно.
Нагадаємо, у ніч проти 15 грудня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Тривога там тривала понад 14 годин.
У вівторок, 13 грудня, на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали мінні загородження. Жителі міста чули низку гучних вибухів. Ймовірно, росіяни там намагалися висадити десант.
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