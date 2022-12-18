Дніпропетровщина під обстрілами: як минула ніч (фото)

У Нікополі після ворожих обстрілів постраждав 59-річний чоловік.

Окупанти п’ять разів за ніч обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. У Нікополі постраждав 59-річний чоловік. Медики надали допомогу - він лишився лікуватися вдома. У місті понівечені кілька приватних будинків, господарські споруди та гімназія. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди неушкоджені", - написав він.

У решті районів протягом ночі було кілька тривог, минулося без атак. Наразі все спокійно.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у ніч проти 15 грудня російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Тривога там тривала понад 14 годин.

У вівторок, 13 грудня, на береговій лінії міста Нікополь Дніпропетровської області спрацювали мінні загородження. Жителі міста чули низку гучних вибухів. Ймовірно, росіяни там намагалися висадити десант.

Рашисти прикриваються ЗАЕС і гатять по Нікопольському району

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