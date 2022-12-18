Днепропетровщина под обстрелами: как прошла ночь (фото)

В Никополе после вражеских обстрелов пострадал 59-летний мужчина.

Оккупанты пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Попали по трем громадам — Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь — он остался лечиться дома. В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия. В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали" – написал он.

В остальных районах в течение ночи было несколько тревог, обошлось без атак. Пока все спокойно.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, в ночь на 15 декабря российская армия обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии. Тревога там продолжалась более 14 часов.

Во вторник, 13 декабря, на береговой линии города Никополь Днепропетровской области сработали минные заграждения. Жители города слышали ряд громких взрывов. Вероятно, россияне там пытались высадить десант.

Рашисты прикрываются ЗАЭС и бьют по Никопольскому району

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