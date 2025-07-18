Діятиме агресивно: Держдеп заявив про рішучість Трампа завершити війну

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп “агресивно” добиватиметься реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

З її слів, американський лідер - це людина, яка ухвалить тверді рішення. Наразі Трамп "достатньо прозоро" висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість, каже Брюс.

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"Я думаю, що президент – це людина, яка ухвалить ці рішення. Він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване", - сказала речниця.

Представниця Держдепартаменту наголошує, що таким чином Дональд Трамп підтвердив своє бажання покласти край кровопролиттю в Україні і висловив розчарування через відмову російського диктатора Володимира Путіна зробити це.

Як повідомляла раніше Теммі Брюс, Трамп засуджує диктатора РФ Володимира Путіна та вживає конкретних кроків. Втім, американський лідер досі сподівається на дипломатичне вирішення війни.

Нагадаємо, Sky News оцінило реакцію РФ на нову стратегію Дональда Трампа щодо озброєння України та 50-денний ультиматум. Зазначається, що реакція Кремля була “досить стриманою”. Цілком ймовірно, що в Москві “розглядають різні варіанти”.

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Дата публікації 20:32, 11.07.25 Кількість переглядів 13 Платитимуть за озброєння США для України повну ціну! Трамп зібрався заробити на війні?