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День ангела 18 липня: кого та як вітати з іменинами
18 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 липня
18 липня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Омеляна, Івана, Степана.
Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві мрійливий, має багату уяву. В дорослому віці стає альтруїстом, має щире бажання всім допомогти.
Омелян — латинське ім’я, перекладається як “пристрасний”. В дитинстві спокійний, незворушний. В дорослому віці стає розважливим, прагматичним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві нерішучий, добродушний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві простий, не вміє хитрувати. В дорослому віці стає добрим, не терпить брехні.
День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує сили і натхнення. Бажаю світла в душі, щирої радості та гармонії у кожному дні.
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З днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, веде правильним шляхом і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю здоров’я, добра і безмежного щастя у житті.
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Вітаю з іменинами! Нехай у твоєму серці завжди панує спокій, а ангел-хранитель дарує захист і підтримку в усіх починаннях. Нехай життя буде наповнене світлом, любов’ю і благополуччям.
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З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав тебе від біди і веде до здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у твоєму житті буде більше тепла, радості та справжніх друзів.
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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець буде на варті твоєї душі, даруючи спокій і віру у краще. Бажаю благодаті, успіхів і світлих моментів у кожен день.