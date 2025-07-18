День ангела 18 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 18 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 18 липня

18 липня 2025 року привітайте з іменинами Афанасія, Омеляна, Івана, Степана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві мрійливий, має багату уяву. В дорослому віці стає альтруїстом, має щире бажання всім допомогти.

Омелян — латинське ім’я, перекладається як “пристрасний”. В дитинстві спокійний, незворушний. В дорослому віці стає розважливим, прагматичним.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві нерішучий, добродушний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві простий, не вміє хитрувати. В дорослому віці стає добрим, не терпить брехні.

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує сили і натхнення. Бажаю світла в душі, щирої радості та гармонії у кожному дні.

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З днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець завжди буде поруч, веде правильним шляхом і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю здоров’я, добра і безмежного щастя у житті.

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Вітаю з іменинами! Нехай у твоєму серці завжди панує спокій, а ангел-хранитель дарує захист і підтримку в усіх починаннях. Нехай життя буде наповнене світлом, любов’ю і благополуччям.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель оберігав тебе від біди і веде до здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у твоєму житті буде більше тепла, радості та справжніх друзів.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець буде на варті твоєї душі, даруючи спокій і віру у краще. Бажаю благодаті, успіхів і світлих моментів у кожен день.