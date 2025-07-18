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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
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Серед непристойних привітань Епштейну виявили лист Трампа — CNN

Президент США заперечує причетність до листівки з контуром оголеної жінки, яку подарували скандальному фінансисту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Серед листів, подарованих Джеффрі Епштейну (якого звинувачували в педофілії та організації проституції) на його 50-річчя, був і лист з ім’ям президента США Дональда Трампа і контуром оголеної жінки.

Про це пише CNN.

Лист доповнювався контурами оголеної жінки та містив рядок: «З днем народження — і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

У відповідь публікацію Трамп написав у Truth Social, що він доручив генеральному прокурору Пем Бонді «надати всі відповідні свідчення Великого журі, за умови схвалення судом». Вона швидко відповіла в мережі X, що готова зробити це в п’ятницю, хоча процес отримання підписів суддів на такий крок, ймовірно, займе значно більше часу.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск під час перепалок із президентом США Дональдом Трампом увечері, 5 червня, написав, що Трамп фігурує в документах справи Джеффрі Епштейна, якого колись визнали винним у сексуальному насильстві над неповнолітніми. І саме через ім’я Трампа, як каже Маск, файли справи не були повністю оприлюднені.

Епштейн — фінансист, засновник компанії J Epstein and Co. До того викладав фізику і математику в приватній школі та якийсь час був партнером інвестиційного банку Bear Stearns з Волл-стріт. Коли він розбагатів зі своєю справою, купив маєтки у Флориді, Нью-Мексико та Нью-Йорку та почав спілкуватися зі знаменитостями.

2005 року 52-річному Епштейну висунули звинувачення в тому, що він найняв кількох дівчат-підлітків до будинку у Флориді, щоб ті робили масаж, а він вчиняв до них сексуальні дії. Про випадки сексуального насильства Епштейна заявили потім ще десятки інших неповнолітніх дівчат.

10 серпня 2019 року 66-річного Епштейна виявили повішеним у камері.

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