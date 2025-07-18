День ангела 18 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 18 июля

18 июля 2025 поздравьте с именинами Афанасия, Емельяна, Ивана, Степана.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает “бессмертный”. В детстве мечтательный, имеет богатое воображение. Во взрослом возрасте становится альтруистом, искреннее желание всем помочь.

Емельян — латинское имя, переводится как “страстный”. В детстве спокоен, невозмутим. Во взрослом возрасте становится рассудительным, прагматичным.

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Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве нерешителен, добродушен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Степан — древнегреческое происхождение, означает “венец”. В детстве простой, не умеющий хитрить. Во взрослом возрасте становится добрым, не терпит лжи.

День ангела 18 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит силы и вдохновение. Желаю света в душе, искренней радости и гармонии в каждом дне.

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С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, ведет правильным путем и помогает преодолевать любые трудности. Желаю здоровья, добра и безграничного счастья в жизни.

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Поздравляю с именинами! Пусть в твоем сердце всегда царит покой, а ангел-хранитель дарит защиту и поддержку во всех начинаниях. Пусть жизнь будет наполнена светом, любовью и благополучием.

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С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель оберегал тебя от беды и ведет к осуществлению самых заветных мечтаний. Пусть в твоей жизни будет больше тепла, радости и настоящих друзей.

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От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель будет на страже твоей души, даря покой и веру в лучшее. Желаю благодати, удач и светлых моментов в каждый день.