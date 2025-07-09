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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

Реванш Усик – Дюбуа: розклад подій останнього тижня перед боєм

До поєдинку відбудуться відкриті тренування, пресконференція та зважування.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © instagram.com/queensberrypromotions

Представлено розклад медіазаходів, які відбудуться останнього тижня перед об'єднавчим боєм між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Як повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions, поєдинку між українцем і британцем передуватимуть відкриті тренування, пресконференція та зважування.

До вашої уваги повний розклад медіазаходів перед реваншем Усик – Дюбуа. Час початку вказано київський.

Розклад заходів перед реваншем Усик – Дюбуа

Середа, 16 липня, 18:00. Відкриті тренування.

Четвер, 17 липня, 15:00. Пресконференція.

П'ятниця, 18 липня, 17:00. Церемонія зважування.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться не раніше 23:30.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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