В Осло трамвай сошел с рельс и врезался в магазин: есть пострадавшие

В столице Норвегии, Осло, трамвай сошел с рельсов и врезался в магазин, причинив легкие травмы у четырех человек, включая водителя.

Об этом сообщило издание "NRK".

Инцидент произошел днем на оживленной улице Сторгата в историческом центре города. Трамвай с пассажирами первым вагоном въехал в здание магазина. На месте происшествия быстро появились спасательные службы и, к счастью, удалось избежать жертв среди пешеходов и людей внутри магазина.

Фотография транспортного происшествия по другому ракурсу / Фото: NRK

Полиция эвакуировала людей из поврежденного здания и перекрыла несколько кварталов вокруг места происшествия. Свидетелей инцидента допрашивают для установления обстоятельств, но в полиции отмечают, что причина происшествия неизвестна. Никаких подозрений в диверсии нет.

Ранее в Мексике перевернулся автобус после столкновения с прицепом, который отсоединился от грузовика, транспортировавшего кукурузу. В результате ДТП погибли 24 человека, пятеро получили ранения.